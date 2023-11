“Rispediamo al mittente (Conoci) le accuse, noi responsabili come ieri al Parco, altri no”

ALGHERO – “Nel rispedire al mittente le accuse di agire politicamente con geometria variabile, segnaliamo che ieri Forza Italia, all’Assemblea del Parco di Porto Conte, era presente in forze, al contrario di altri partiti della maggioranza che hanno rischiato di far mancare il numero legale nonostante ci fossero temi importanti da discutere”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia, Nunzio Camerada, commentando alcune recenti dichiarazioni del sindaco e quanto avvenuto ieri pomeriggio a Casa Gioiosa.

“Noi siamo molto attenti nel voler realizzare il bene e gli interessi degli algheresi – prosegue Camerada – Laddove non abbiamo votato proposte della Giunta, la scelta è dettata dal fatto che si trattava di proposte che rischiavano di trasformarsi in boomerang e che comunque erano sicuramente dei doppioni rispetto ad attività analoghe, costate meno e messe in campo dalla Regione. Ci riferiamo, nel caso specifico, all’Osservatorio turistico per il quale il Comune avrebbe voluto spendere 150mila euro. Noi non lo abbiamo votato perché la Regione ha messo in piedi un progetto analogo per tutti i Comuni della Sardegna e che costerà 100mila euro. Noi continueremo a lavorare nell’interesse degli algheresi, senza diktat e ovviamente continueremo a garantire la nostra presenza, votando però i provvedimenti che realizzano e tutelano il bene pubblico” conclude il capogruppo di Forza Italia.