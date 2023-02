Risparmio energetico al Parco di Porto Conte, aziende e scolaresche a Casa Gioiosa |foto e video

“M’illumino di meno”: il CEAS Porto Conte ha celebrato la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili con un’intensa mattinata dedicata agli studenti di Alghero.

La sede del Parco naturale regionale di Porto Conte ha aperto le porte alle classi del Corso di Elettrotecnica dell’Istituto di Istruzione Superiore “Roth” e della Scuola Primaria La Cunetta per un’attività di educazione ambientale e di sensibilizzazione sul risparmio energetico. All’evento hanno collaborato due importanti aziende leader di settore ovvero Beghelli ed ELCOM, che per l’occasione hanno illustrato ai giovani partecipanti le buone pratiche da mettere in atto quotidianamente e li hanno omaggiati con una lampadina a Led.

Al termine dei lavori, gli studenti dell’IIS Roth, sono stati guidati dagli educatori del CEAS Porto Conte nell’area dell’Oasi Faunistica Le Prigionette alla scoperta della biodiversità e delle attività di ricerca in atto nell’area, per il monitoraggio dell’aria e del clima.

“E’ stata un ottima esperienza per i nostri studenti che hanno potuto apprendere in maniera diretta quelle che sono alcune delle azioni virtuose da attuare per cercare di ridurre il consumo energetico”, ha commentato il professore dell’Iti Bruno Costantino. Istituto di Via degli Orti che, tramite un progetto in essere, potrà essere capace di limitare il consumo di energia elettrica mediante l’installazione di un impianto, corredato da un misuratore e da un indicatore di produzione di corrente, visibile dall’esterno della scuola. Un progetto che vedrà ancora la collaborazione del Parco di Porto Conte.

Nell’ambito di questa ricorrenza nazionale, inoltre, il Ceas Porto Conte porterà avanti iniziative di sensibilizzazione fino alla fine di Febbraio ospitando una classe al giorno: le scuole interessate possono richiedere maggiori informazioni scrivendo alla email ceas@parcodiportoconte.it o contattando il numero 079 945005 (dalle ore 9 alle 13).