“Ripartiamo dalle Borgate, slogan disatteso da Conoci”

ALGHERO – “Questo era lo slogan della passata campagna elettorale del sindaco conoci e della sua maggioranza di centro destra e sardista, ma nei fatti alla prima occasione buona per la condivisione e dell’unità di intenti, il sindaco conoci rinvia ad altra data ritenendo che per quanto riguarda le linee guida del piano del parco i portatori di interesse possono aspettare ad altra data l’esposizione delle loro proposte con buona pace di tutti. In maniera muscolare il sindaco conoci più 8 consiglieri (una minoranza con assenze assordanti) hanno approvato a colpi maggioranza le linee guida nonostante la nostra richiesta di sospensione e di apertura di un tavolo di confronto con le borgate e questa richiesta è stata bocciata dai 9 consiglieri con la piena soddisfazione del management del parco. Ciò che ora ci si chiede è a cosa servirà chiamare le borgate quando poco potranno incidere sul loro territorio ma una cosa è certa il solco tra il parco e le borgate da oggi e più profondo e non certamente per responsabilità degli abitanti dell’agro”.

Mimmo Pirisi, capogruppo del Partito Democratico