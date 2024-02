Rinascita Caval Marì, 5 offerte (tutte sarde) giunte in Comune

ALGHERO – Buone notizie per il Caval Marì. La storica struttura al centro di un bando del Comune di Alghero per riuscire, finalmente, dopo alcuni lustri, a rivederne la rinascita. Sono cinque le offerta giunte all’ufficio demanio e patrimonio per la concessione dello spazio ai privati. Le buste, arrivata all’Ente Pubblico, non sono state ancora aperte, l’unica cosa nota è che si tratta di società tutte con residenza in Sardegna e in particolare nelle seguenti città: Alghero, Sassari, Cagliari.

E’ indiscutibile che, come indicato più volte anche da Algheronews, c’è grande attesa per la definizione di un iter che dovrebbe portare, si spera entro poche settimane, all’avvio dei lavori e dunque in poco tempo a ritrovarsi davanti un angolo del centro storico riqualificato e rinato al fine di dare maggiore ampiezza all’offerta turistica, culturale e dell’intrattenimento con l’obbiettivo anche si sollevare l’offerta stessa per richiamare villeggianti con maggiori capacità di spesa.

Del resto, sono trascorsi quasi 15 anni da quando una decina di consiglieri comunali presentarono un ordine del giorno, votato positivamente all’unanimità, in cui si dava l’input per la rinascita del Caval Marì. Primo firmatario l’allora capogruppo dell’Udc Francesco Sasso che, insieme ai colleghi di maggioranza di Centrodestra (sindaco Tedde) Alberto Zanetti, Mauro Giorico, Giancarlo Piras, Antonio Camerada, Adriano Grossi, Antonio Balzani, Angela Lobrano e Andrea Paulesu, predispose il documento finalizzato a realizzare un bando utile a dare nuova vita a quella struttura. Da pochi mesi, finalmente, l’input grazie all’Amministrazione Conoci per l’attesa riqualificazione.