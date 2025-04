“Rifiuti, regalo milionario della Todde a Zedda. Schiaffo ad Alghero e Di Nolfo tace”

ALGHERO – “Nove milioni di euro in tre anni, sottratti ai contribuenti sardi e regalati al capoluogo amministrato dalla sinistra. È questa l’idea di equità della Giunta Todde, che con un emendamento alla Finanziaria ha deciso di finanziare il Comune di Cagliari per la gestione dei rifiuti, come se questo fosse un problema esclusivo della città metropolitana.

Una nuova vergogna istituzionale, un atto di ingiustizia politica e amministrativa senza precedenti.” Così Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia ad Alghero, interviene duramente dopo la denuncia della consigliera regionale di FdI, Cristina Usai.

“Ad Alghero, come in decine di altri Comuni costieri, sosteniamo ogni anno i costi derivanti dall’aumento esponenziale di rifiuti legati al turismo, senza ricevere un euro dalla Regione. Le amministrazioni locali lo fanno con fatica, rispettando le regole, senza inventarsi contributi straordinari ad personam. Lo chieda, la Todde, alla giunta comunale algherese. Oggi invece dobbiamo assistere a questo ‘aiutino’ dato al sindaco amico.”

Prosegue Cocco: “Non solo non si distribuiscono le risorse in base pubbliche a parametri oggettivi, ma si crea un pericoloso precedente.”

“Con la giunta Todde stanno tornando le peggiori pratiche di spartizione politica delle risorse pubbliche. In tutto questo è assordante il silenzio del consigliere regionale algherese Di Nolfo. Chiederemo subito al Presidente della Commissione Ambiente Mulas, e all’Assessore Selva, di intervenire presso la Regione.

“La Todde spieghi, con atti alla mano, la logica e i criteri alla base di questo ‘regalo’ al Comune di Cagliari. Secondo Fratelli d’Italia la Regione dovrebbe estendere il contributo a tutti i Comuni che ne sono colpiti, a partire da quelli turistici come Alghero e Arzachena, anziché distribuire prebende in base all’appartenenza politica.”