Rifiuti, nuovo appalto. “Tutto fermo, c’è da allarmarsi”. Il Centrodestra chiede di attivarsi

ALGHERO – “Si velocizzino le procedure per bandire la nuova gara per il servizio di igiene urbana. All’orizzonte una estate molto difficile in termini di igiene e decoro ad Alghero-. I Gruppi consiliari di Forza Italia, UdC, Lega, Fratelli d’Italia e Prima Alghero lanciano un preoccupato appello al Sindaco Cacciotto sul nuovo appalto per l’igiene urbana cittadina e propongono un Ordine del Giorno all’attenzione del Consiglio Comunale, che vede Tedde primo firmatario. Gli esponenti politici di centrodestra ricordano che il contratto per la gestione del servizio è stato prorogato fino al dicembre del 2024. E che il Servizio Ambiente del Comune di Alghero aveva definito una ipotesi di cronoprogramma che prevedeva la pubblicazione della gara entro il 15.10.2024 e ipotizzava la stipula del nuovo contratto entro il 20.7.2025.

“Dobbiamo nostro malgrado rilevare che la gara non è stata pubblicata nei termini e che si è persa traccia della proposta progettuale per il nuovo appalto, predisposto dalla Gesap Consulting srl, che non è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale per poi predisporre gli atti di gara. Nella scorsa estate il servizio di gestione dei rifiuti ha evidenziato forti criticità che ne hanno fatto scadere in modo esponenziale l’efficienza a discapito dell’immagine complessiva della Città di Alghero. Con l’utilizzo di mezzi oramai vecchi e difficili da riparare, molti a fine ciclo, che perdono percolato per strada e troppo spesso non funzionano –denunciano i consiglieri Tedde, Caria, Peru, Bardino, Ansini, Salvatore, Pais, Cocco e Fadda-. Purtroppo non si hanno notizie circa l’intenzione dell’Amministrazione di pervenire ad un nuovo affidamento con un progetto innovativo e mezzi nuovi che potrebbero efficacemente contribuire a dare un nuovo volto all’igiene urbana della Città di Alghero.” Per questi motivi le forze del Centrodestra algherese hanno proposto al Consiglio Comunale un Ordine del giorno col quale si impegna il Sindaco Cacciotto ad attivare una vera e propria task force, mettendo in campo straordinarie risorse finanziarie e tecnici esterni, per bandire sollecitamente la gara per il nuovo servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Alghero. “Sollecitiamo Cacciotto ad adottare con estrema urgenza i necessari atti amministrativi per consentire alla Città di affrontare la prossima stagione turistica con un servizio di igiene urbana efficiente, a tutto vantaggio dell’attrattività della destinazione turistica e di un vivere civile dignitoso in termini di decoro e pulizia delle strade cittadine. E’ evidente che l’immagine complessiva della città non è in grado di sopportare per un’altra stagione estiva le gravissime criticità in termini di igiene urbana e decoro che hanno caratterizzato quella appena conclusa –chiudono i Gruppi consiliari di Forza Italia, UdC, Lega, Fratelli d’Italia e Prima Alghero-.”