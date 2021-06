Rifiuti, controlli nei contenitori

ALGHERO – Prosegue e continua l’attività del personale del settore ambiente congiuntamente alla Polizia Locale e al personale della Ciclat, mirata di controllo degli Ecobox delle attività Commerciali ricadenti in città. Ieri si è svolto un altro sopralluogo in tutto il centro storico e sul lungomare Barcellona con la finalità di sensibilizzare al corretto utilizzo degli stessi e alla rispondenza alle norme di regolamentazione contenute nel regolamento approvato a gennaio all’unanimità dal consiglio comunale. gli addetti hanno consegnato copia del regolamento agli esercenti per sensibilizzare sul corretto uso dei contenitori.

Il regolamento è scaricabile e visionabile al seguente Link https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-documenti/regolamento_ECOBOX_DCC-3-del-21012021.pdf Dai controlli effettuati, anche quelli dei giorni scorsi, si è avuto modo di riscontrare il generale rispetto delle regole da parte dei commercianti e dei ristoratori che stanno anche provvedendo ad abbellire le strutture come previsto dal regolamento. Non sono mancati comunque i casi di irregolarità, nei cpnfronti dei quali sono state effettuate le conseguenti sanzioni.