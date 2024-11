“Regione, il segretario generale ritorna a Roma: pessima figura per la Todde”

CAGLIARI – “La notizia che il Segretario generale avesse le valigie pronte girava da tempo nei corridoi della Regione. Ora è ufficiale: andrà a coordinare un ufficio del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie. Proprio l’uomo che avrebbe dovuto consentire alla Sardegna di ‘cambiare passo e standing nella rappresentazione nazionale ed internazionale’ (parole della presidente Todde) torna a Roma dopo aver collezionato, in appena sette mesi, alcuni ricorsi del Governo nazionale nei confronti della Regione”. Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, ha commentato la notizia che il Dipartimento per il Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l’affidamento di un nuovo incarico dirigenziale a Saverio Lo Russo, che la Giunta Todde aveva nominato lo scorso 11 aprile nel ruolo di Segretario generale della Regione.

“In attesa di verificare atti di governo concreti della nuova Giunta, dobbiamo riconoscere alla Presidente una certa dimestichezza nel ‘settore nomine’, soprattutto approfittando di quelle norme tanto combattute dal centrosinistra nella legislatura precedente – ha aggiunto Truzzu – Per quanto riguarda il Segretario generale, dispiace che gli uffici di viale Trento siano stati utilizzati come sede provvisoria per un dirigente in carriera e visto che, verosimilmente andrà a dirigere un ufficio che si occuperà anche delle questioni sarde, la speranza è che mantenga il giusto equilibrio giuridico dopo essere stato nominato da una Giunta di un ben definito colore politico”.

“Visti i risultati mediocri di un’altra scelta fatta fuori dall’Isola, l’assessore della Sanità Bartolazzi, ci auguriamo che questa volta la presidente Todde sia più accorta e soprattutto non si faccia influenzare dalle dinamiche provenienti dal mondo cinquestelle romano e dal nuovo capo indiscusso di quella galassia”, ha concluso il Capogruppo di FdI.