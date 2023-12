Regionali, il candidato a presidente Soru: “La legge istitutiva sui Parchi va cambiata, in Sardegna lo stato siamo noi”

PORTO TORRES – Il candidato Presidente è intervenuto ieri a Porto Torres in occasione

dell’incontro “Un futuro per il golfo dell’Asinara”. Numerosi, di alto

valore e fortemente eterogenei, i contributi portati all’attenzione

della platea hanno delineato un quadro chiaro e completo delle esigenze

che oggi dominano una delle principali città segnate dall’industria in

Sardegna.

«Prima di altre considerazioni, inizio evidenziando l’assenza di una

partecipazione femminile a questo dibattito». Con dichiarato imbarazzo

Renato Soru porta l’attenzione della platea sulla marcata disparità di

genere che continua a imporsi nella politica come nelle cose più

semplici, di lavoro e di vita. «Il tema non è la partecipazione delle

donne alle cariche elettive ma l’attivazione di politiche di genere

attive che garantiscano alle donne di essere elette, di poter essere

realmente presenti e determinanti nei processi decisionali».

Su Porto Torres, sull’Isola dell’Asinara, e nel merito degli input

ricevuti, si ritorna con le parole futuro, e presente. «Usiamo la parola

futuro perché le scelte che siamo chiamati a fare oggi – senza paura e

senza ulteriori rimandi – devono avvenire avendo bene in mente quali

saranno le conseguenze per il futuro. Imparando dal passato, da scelte

sbagliate, affrettate, che possono generare errori.

Ciò che è accaduto a Porto Torres dagli anni ’60 non può essere né

condannato né giudicato. Oltre 13mila persone provenienti dall’area

vasta hanno trovato lavoro, cresciuto famiglie e dato vita a importanti

movimenti sindacali. Chi si sarebbe potuto voltare, allora, contro il

progresso? Ora però tocca a noi, gestire ciò che quelle scelte hanno

lasciato, governare il presente, progettando un futuro diverso.

A Porto Torres, come in numerose aree del Mezzogiorno, si raccolgono

oggi le macerie di un piano di Rinascita che, dal 1962 alla fine degli

anni ’70, ha puntato sul petrolchimico, con scelte prese da uno stato

che, dall’alto, non può tenere conto delle specificità di ogni

territorio. La Sardegna non è tutta uguale. A Porto Torres c’è un pezzo

di storia economica della Sardegna ed è paradigmatica per la transizione

in atto: ambientale, energetica, digitale, fondata sull’istruzione,

l’inclusione e la partecipazione democratica.

Il futuro, per il golfo dell’Asinara, passa quindi attraverso una

concreta azione di riconversione, come già sta accadendo. Alle piccole e

medie industrie, sane, che iniziano ad insediarsi nel territorio, si

affianca una nuova industria dell’energia, che utilizza il sole, il

vento e il mare, in un nuovo panorama produttivo e generativo che

valorizzi l’intero territorio.

Un territorio avvolto dal mare, fonte di un’economia che deve andare

oltre il turismo. È opportuno parlare concretamente di sostegno alla

pesca, di industria degli allevamenti ittici. Di cantieristica navale.

Come ad Olbia, enormemente potenziata negli ultimi venti anni – e meglio

di Tortolì, paralizzato nello sviluppo di un cluster di successo,

probabilmente solo per una cattiva politica – con la riacquisizione in

corso delle aree retro portuali, Porto Torres può oggi puntare allo

sviluppo di un importante polo di cantieristica navale, sostenibile, che

supporti la trasformazione e il repowering che pescherecci, navi e yacht

sono chiamati a compiere».

Sardegna, Isola circolare entro il 2030. È questo uno dei pilastri del

programma che Renato Soru sta costruendo, arricchito dai numerosi

contributi che si raccolgono in ogni incontro. «Lavoriamo per generare

ricchezza, dando valore a tutto quello che oggi ancora è rifiuto e che –

per ogni esempio che potrei portarvi – in altri paesi trova invece nuovo

utilizzo».

Sullo sviluppo e sul potenziale dell’immenso patrimonio che rappresenta

l’isola dell’Asinara, Renato Soru si esprime con forte decisione: «La

legge istitutiva dei parchi va cambiata. L’Asinara, come la Maddalena,

sono commissariate da anni, in uno stato di eterna paralisi. Già 15 anni

fa abbiamo lavorato sulla progettazione e la pianificazione del

territorio. Ma è tutto fermo. Come previsto dalla norma, a suo tempo

sono stati trasferiti i beni immobiliari alla Regione Sardegna, ma poi

non ci hanno dato le chiavi per amministrare il Parco. Il presidente del

Parco Nazionale lo nomina il ministro dell’Ambiente dello Stato

italiano. Ma qui – è ora di dirlo chiaramente – lo Stato, è

rappresentato dal Sindaco e dal Consiglio Comunale di Porto Torres, di

Stintino. Occorre un confronto deciso sulla delegazione dei poteri;

occorre la definizione chiara di uno stato periferico che oltre a

lavorare per il controllo del carico animale e la tutela del patrimonio

forestale, conduca all’approvazione del Piano del Parco. E si coordini

poi con la Regione per i più opportuni interventi di riqualificazione e

di creazione dei servizi».

La riorganizzazione della governance e la ridefinizione dei poteri tra

stato, regione e territorio, si ripresenta fondamentale, come

costantemente rimarcato da Renato Soru. «C’è bisogno di più Europa e

regole comuni, certamente. Ma serve portare lo Stato ad una delega di

poteri e responsabilità verso le amministrazioni regionali e locali.

Basti pensare a cosa sta accadendo con le ZES. Dopo tutto il lavoro

svolto per la definizione delle Zone ad Economia Speciale, oggi lo Stato

ripropone un’unica ZES per l’intero Mezzogiorno. E sui fondi della

politica di coesione? Si parla di una nuova gestione, accentrata su

Roma. Si sta riproponendo il passato, un ritorno alla vecchia Cassa per

il Mezzogiorno.

C’è un’idea sbagliata di Stato. In Sardegna lo Stato siamo noi». Oggi l’incontro a Putifigari alle 17:30 per l’iniziativa “Paesi in rete:

la città ambiente”.