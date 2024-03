Regionali e non solo, “Ottimo risultato, mentre per Alghero c’è tanto fare, noi ci siamo”

ALGHERO – Per essere la prima volta come candidata alle Regionali non può che essere soddisfatta. E, certamente, non lo nasconde. Giovanna Caria, già assessore comunale con l’attuale amministrazione, dirigente di Forza Italia, ha partecipato alle recenti elezioni isolane ottenendo 1702 preferenze. Questo, è oggettivo, anche grazie al lavoro “in coppia” svolto con l’altro candidato forzista algherese Marco Tedde. Come analisi della tornata di fine febbraio e in vista delle comunali, oltre che per fotografare l’attuale panorama politico locale, continua la nostra serie di interviste, in questo caso con l’azzurra Giovanna Caria.

L’INTERVISTA INTEGRALE CON GIOVANNA CARIA:

https://www.youtube.com/watch?v=_Ng0PTuIZcY