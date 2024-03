Regionali e non solo, intervista con Pais: “Sconfitte forgiano, andiamo avanti più forti” |video

ALGHERO – Nonostante il buon risultato, ha ottenuto 2742 preferenze, Michele Pais non è stato rieletto. Sicuramente non può ritenersi soddisfatto, visto anche l’importante, e storico per un algherese, ruolo che ha svolto nei 5 anni. Anzi doppio ruolo: Presidente del Consiglio Regionale e coordinatore isolano della Lega. Partito che ha patito oggettivamente le frizioni in casa del Centrodestra a seguito della mancata riconferma di Solinas e della più che tardiva indicazione di Truzzu. Certo è, che insieme al Psd’Az, si arriva ad una cifra ritenuta positiva, ma, è evidente, che questo voto rappresenta una sorta di “anno zero” per il Carroccio sardo e forse anche per lo stesso Pais. Motivo in più, come appare dalle sure parole, per ripartire e cercare di creare qualcosa di più strutturato, forte e pronto alle prossime sfide a partire dalle Comunali di Alghero, Sassari e Cagliari.

L’INTERVISTA INTEGRALE CON MICHELE PAIS: