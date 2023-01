Regionali e Comunali, elezioni cruciali: verso la lunga campagna elettorale, primi nomi

ALGHERO – Fra un anno esatto saremo in piena campagna elettorale. E non solo per le Regionali che, verosimilmente saranno fissate domenica 18 o 25 Febbraio (le scorse furono svolte domenica 24 febbraio 2029), ma anche per le Comunali. Altro voto dirimente per questo territorio, che cadrà come sempre tra l’ultima settimana di maggio o la prima di giugno, e vedrà coinvolti, tra gli altri, i due maggiori centri del territorio: Alghero e Sassari. Un doppio test, in una manciata di mesi, a cui vanno aggiunte anche le Europee.

Insomma, nonostante la politica appaia sonnecchiosa, fra pochi mesi saremmo coinvolti in sfide elettorali cruciali per il prossimo futuro e anche di più. Infatti, visti gli accadimenti generali, chi nel prossimo futuro avrà il “pallino in mano” avrà la possibilità di spendere ancora le grosse cifre del Pnrr e magari pure di tagliare nastri di opere che, per diversi motivi, sono ancora in itinere e debbono essere ultimate.

Ribadiamo, anche se il dibattito appare piuttosto anestetizzato, nei colloqui privati, i nomi si iniziano a fare. Soprattutto per quanto riguarda le elezioni isolane. Niente di trascendentale, nel senso che, come sempre in questi casi, i candidati sono in primis gli uscenti e poi coloro che nei vari partiti hanno dei ruoli rilevanti. Nel Centrodestra appare scontata la presenza tra le liste dei candidati del nome del presidente del Consiglio Regionale uscente Michele Pais, poi quello di Marco Tedde, uno dei Riformatori, Alberto Zanetti, Alberto Bamonti oppure dell’assessore Andrea Montis. Anche se molto dipende dal termine dell’incarco in Provincia di Pietrino Fois. Per Fratelli d’Italia si rumoreggia da tempo del binomio Marco Di Gangi e Monica Pulina, del resto c’è da considerare sempre la “coppia”. Ed è così che anche per Maria Grazia Salaris, forse con Emiliano Piras, possono esserci intenzioni di candidarsi, magari in una lista civica regionale. Restando nell’area centrista per l’Udc o qualcos’altro che pare possa nascere nelle prossime settimane potrebbe esserci anche il nome di Christian Mulas.

Mentre nel Centrosinistra ci sarebbe il nome di Mario Bruno anche se ancora non è chiaro con quale forza, ma l’ex-vice presidente del Consiglio Regionale è quasi sicuro che sarà in lizza. Per il Partito Democratico potrebbe esserci Mimmo Pirisi o Enrico Daga. Mentre per l’area più a Sinistra si fanno i nomi di Raimondo Cacciotto e Valdo Di Nolfo. Infine per il Movimento 5 Stelle circola il nome dell’ex-candidato a sindaco, già consigliere comunale, Roberto Ferrara.

Per i ruoli apicali, si fanno i nomi dei candidati a presidente di Silvio Lai, di qualcuno dell’area soriana, riferibile anche alla neo-deputata Sghirra, per il Centrosinistra, mentre per il Centrodestra sta nelle cose la ricandidatura di Solinas anche se si è fatto il nome di Alessandra Zedda o più probabilmente di una figura espressa da Fratelli d’Italia. Mentre per quello dei candidati a sindaco di Alghero, a parte sorprese e qualche possibile outsisder, e la scontata possibilità di ricandidatura di Mario Conoci, il nome dovrebbe scaturire da quelli emersi per la corsa verso Cagliari.

Considerando che entro dicembre di quest’anno dovranno essere definite le liste e che qualche mese prima (estate o al massimo nel mese di settembre) saranno sintetizzate le alleanze, il tempo mancante non è poi cosi tanto, anzi. Del resto Regionali e Comunali faranno parte di una medesima “infornata” e di una lunga campagna elettorale che sarà cruciale per i successivi risultati, anche se gli esisti potrebbero essere, come predicono alcuni, piuttosto differenti e non omogenei.