Reflui e Calich, Mariani: “Azioni legali”, Pirisi: “Eviti strumentalizzazioni”

ALGHERO – All’indomani delle rassicurazioni giunta dal sindaco Mario Conoci rispetto l´accordo raggiunto per la riattivazione dei conferimenti in agricoltura, il direttore del Parco di Porto Conte annuncia il configurarsi di gravi e dannosi problemi all´ecosistema del Calich, già evidenziati dal 21 giugno, ravvisa violazioni di carattere ambientale e annuncia azioni legali che vedrebbero come destinatari Abbanoa e il Consorzio di Bonifica della Nurra. Nella missiva emerge anche un elemento di grande rilevanza, e di preoccupazione, ovvero che già nella “giornata del 21 giugno è stato rilevato un mutamento importante nella salinità della laguna del Calich” evidenziando di fatto un importante sversamento di acque dolci.

Al Direttore del Parco Mariani replica Mimmo Pirisi del Partito Democratico. “Mi faccia capire Dott. Mariani non vuole che si blocchi l’immissione dei reflui in agricoltura (nonostante sia obbligatorio il piano di gestione che equivale ad un piano di sicurezza per tutti) per salvaguardare la laguna del Calich ma alla sicurezza ambientale dell’intera Nurra chi ci pensa? Al rischio che si possano creare danni all’agricoltura, alle falde acquifere, ai cittadini agli imprenditori agricoli e all’intero sistema ambientale Algherese con le possibili conseguenze socio economiche e di immagine turistica chi ci deve pensare? Se vogliamo salvaguardare seriamente la laguna del Calich apra un bel confronto per trovare prima le cause e poi le soluzioni al problema ma eviti di prendersela con chi ha veramente a cuore il territorio e continuamente si occupa di esso, per il resto credo sia necessario da chi di dovere una risposta dettagliata alla sua giornalistica e pubblicistica nota”, chiude l’esponente politico.