Reading Alvau in Catalogna, successo di critica e pubblico

ALGHERO – Ampio riscontro positivo di critica e di pubblico per il recital di poesie algheresi tenuto da Pere Lluís Alvau, lo scorso fine settimana, presso il Casal d’Europa della città catalana di Berga. In occasione del ventennale dell’istituzione dell’Entità culturale presieduta dal già deputato al Parlamento di Catalunya, on. Jaume Farguell, si sono tenuti una serie di atti ufficiali che alla loro conclusione prevedevano un concerto di musiche tradizionali catalane ed il reading poetico a cura di Pere Lluís Alvau.

A questo reading, oltre ad un folto pubblico, hanno presenziato anche le numerose personalità che in precedenza avevano partecipato alle cerimonie ufficiali, tra le quali la Vicesindaca di Alghero Giovanna Caria, il Vicesindaco di Bolsena (città gemellata con Berga), la Consellera dels Afers exteriors della Generalitat de Catalunya Victòria Alsina (che era presente ad Alghero in occasione dell’Aplec di Adifolk e dei fatti relativi a Puigdemont), la deputata al Parlamento di Catalunya Glòria Freixa, il Sindaco di Berga ed il Presidente della Comarca bergadana.

Pere Lluís Alvau, per la prima volta in un suo recital, ha letto ed interpretato – oltre ai versi dei più accreditati e validi poeti algheresi di oggi e di sempre – anche alcune sue composizioni che sono state particolarmente apprezzate ed applaudite.