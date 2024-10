Rapporti Alghero – Catalogna, le assessore Piras e Sanna a Tarragona

ALGHERO – Alghero e Tarragona si ritrovano per una nuova stagione di relazioni che l’Amministrazione Cacciotto vuole rilanciare con le realtà catalane per sviluppare nuove opportunità culturali, turistiche ed economiche.

Per gli eventi di Santa Tecla, il 23 Settembre scorso, le Assessore alla Cultura e al Turismo, Raffaella Sanna e Ornella Piras, hanno partecipato alle celebrazioni organizzate dal Municipio di Tarragona, ospiti del Sindaco Ruben Viñuales Elías e dell’Ajuntament.

La grande festa popolare animata dalle discese dei Castells, la tradizione che da oltre 200 anni di storia è presente nelle feste popolari, è stata l’entusiasmante occasione di incontro e di condivisione delle affinità che uniscono le collettività algheresi e catalane.

“Un rapporto di fratellanza e vicinanza che parte dalla lingua e che si consolida con le relazioni istituzionali che intendiamo approfondire” hanno detto le due rappresentanti della Giunta. “Ci siamo ripromessi, con l’Amministrazione di Tarragona, che questa fratellanza sia sempre più ricca di significati, non solo con visite reciproche ma anche coinvolgendo le scuole e approfondendo la promozione turistica. C’è la forte convinzione, da parte nostra, che il desiderio di conoscenza, approfondimento e scoperta che si porta dietro una buona fetta di turismo sia da incentivare e valorizzare per sviluppare nuove occasioni di sviluppo economico. Da qui – affermano Piras e Sanna – dobbiamo gettare le basi per porre un orizzonte che in futuro possa tramutarsi anche in rapporti tra imprese del territorio”.