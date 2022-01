Quirinale: Solinas, Pais e Ganau i “grandi elettori” sardi

CAGLIARI – Poteva rappresentare un nuova “patata bollente” per il Centrodestra regionale, ma alla fine ha prevalso la volontà di evitare ulteriori fratture. Ed è cosi che sono stati votati i tre grandi elettori senza alcuna sorpresa, se non , il fatto che una parte del Consiglio (11 di maggioranza e 4 di opposizione) hanno votato Antonello Peru. Nonostante questo, ad essere indicati dalla massima assise isolana per votare il nuovo Presidente della Repubblica sono Christian Solinas, Michele Pais e Gianfranco Ganau.

Il governatore Solnas ha ottenuto 32 voti, il presidente dell’Assemblea Pais 24, il presidente del gruppo dem Ganau 21. Il consigliere di Udc-Cambiamo, Antonello Peru, come detto, ha ottenuto 15 voti: tra questi, anche quattro delle minoranze. Alla fine, dunque, è stata rispettata la prassi consolidata che vorrebbe quali grandi elettori proprio il governatore, il presidente dell’Assemblea e il capogruppo del partito d’opposizione più rappresentativo.