“Qualcuno tifa per Olbia e Sassari, noi sempre per Alghero”

ALGHERO – Vediamo che la scelta fatta dal Sindaco Conoci e da una parte della maggioranza di non fare i fuochi d’ artificio il giorno di ferragosto in un momento di crisi stagionale turistica che ha investito Alghero, sia stata per qualcuno una scelta lungimirante e giusta. Certo ormai questa città è governata dalla maggioranza della maggioranza e certe scelte non vengono più condivise con una parte dei Consiglieri Comunali. A nostro avviso trattandosi di una tradizione importante come altri eventi vedi la Samana Santa sono la cultura e tradizione della Riviera Corallo che non possono morire o tantomeno passare di moda. Tradizione come questa a nostro avviso devono essere rispettate e valorizzata con altri eventi attrattivi che meritano un aumento dell’offerta turistica. Questo ovviamente se si tratta di persone che come noi o la stragrande maggioranza degli algheresi e turisti che ogni anno vengono in città per vivere questi eventi, mentre se si fa il tifo per altre realtà o città della Sardegna in maniera pubblica e plateale, allora è naturale che in quei giorni si preferisca non fare niente,tanto già va bè ascì diceva tiu Raffaele quando si rivolgeva alla moglie lamentandosi che ad Alghero non si faceva niente per migliorarla. Noi da buoni sportivi crediamo che Alghero è una città vincente e tifiamo sempre per Lei, non per Olbia, Sassari o Castelsardo, per Alghero”.

Gruppo Consiliare UDC Aghero