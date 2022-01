Punta Giglio tra i 10 promotori più belli d’Italia

ALGHERO – “La particolare conformazione costiera della Sardegna fa sì che la regione abbia numerose protuberanze che si affacciano sul mare. Una delle più suggestive è Punta Giglio, maestosa scogliera calcarea così chiamata per gli splendidi fiori che vi crescono. Qui si trovano tante grotte misteriose, alcune visitabili solamente mediante immersione subacquee”, cosi il sito internet “Siviaggia.it” che indica il tratto di costa rocciosa a sud di Capo Caccia, ad Alghero, all’intero del Parco naturale regionale di Porto Conte, tra i 10 promontori più belli d’Italia. Un ulteriore riconoscimento per il territorio che fa capo al Comune catalano e nel caso specifico per un luogo unico e particolare per le sue bellezze e peculiarità naturalistiche.