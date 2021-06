Punta Giglio, Rifugio e Borgosesia: parla il Consiglio |audiovideo

ALGHERO – Ieri, nell’incontro del Consiglio Comunale, ancora in video, nonostante, come ricordato anche da Sartore “tutte le attività siano state riaperte e anche negli altri Comuni si lavori in presenza”, sono stati discussi (anche se nelle “brevi segnalazioni”) due temi connessi con Punta Giglio: lavori per il “Rifugio di Mare” e l’area degli accessi a valle di proprietà di Borgosesia. Ad introdurre il tema, con parole piuttosto dure, la consigliera di 5 Stelle Maria Antonietta Alivesi a cui hanno fatto seguito, come viene riportato nell’articolo, gli interventi dell’assessore Montis e del Sindaco Conoci.