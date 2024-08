Puigdemont torna dall’esilio, a rischio d’arresto: solidarietà e sostegno

ALGHERO – Oggi, 8 agosto 2024, il Presidente Carles Puigdemont ha scelto di

tornare in Catalogna dopo sette anni d’esilio. Questa decisione

politica è stata presa con la coscienza del rischio di arresto da

parte delle autorità giudiziarie spagnole le quali, nonostante la

legge sull’amnistia recentemente approvata, continuano a perseguirlo

politicamente per malversazione di fondi pubblici per l’organizzazione

del referendum sull’indipendenza.

Quello all’autodeterminazione è un diritto inalienabile di tutti i

popoli che scelgono e hanno la volontà democratica di esercitarlo. Non

saranno decisioni giudiziarie, strumentali e politiche, a bloccare la

volontà popolare, nonviolenta e democratica.

Per noi, indipendentiste e indipendentisti sardi di Repùblica, Carles

Puigdemont è il presidente legittimo della Catalogna e, anche come

deputato in carica del Parlamento catalano, ha il pieno diritto a

partecipare alle attività di questa istituzione. Siamo stati al suo

fianco nel 2021 quando è stato arrestato all’aeroporto di Alghero e

abbiamo avuto il piacere di riceverlo a Oristano grazie all’evento

istituzionale di sostegno organizzato da Corona de Logu.

Auspichiamo che il presidente Puigdemont possa continuare in libertà a

godere della piena agibilità politica in rappresentanza della nazione

catalana e di tutti gli elettori che lo hanno supportato come deputato

europeo e catalano.

*In allegato: Corsica, agosto 2024. Delegazioni indipendentiste

internazionali danno solidarietà a Carles Puigdemont in occasione

delle Ghjurnate Internaziunale del partito indipendentista “Nazione”.

Repùblica è presente con i delegati Simone Maulu, Marta Spada e

Alessandro Cozzula.