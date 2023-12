Pugilato, l’algherese Manca vince la Coppa Mulas

ALGHERO – Grande spettacolo e successo di pubblico per la “Coppa Internazionale Franco Mulas”. Una vera e propria Boxing night ospitata al Pala Corbia con l’incontro clou tra l’algherese Marcello Manca e il croato Sandro Stanic per la categoria Pesi Leggeri.

Un incontro vinto meritatamente ai punti da Manca, al suo quarto successo tra i professionisti. «È stata sicuramente una bella soddisfazione vincere davanti al pubblico di casa – racconta Marcello Manca – sono stati ripagati i grandi sforzi e sacrifici fatti in questi mesi». Il pugile algherese, seguito costantemente e allenato da Maurizio Muretti del team Boxe Torres “Mario Muretti”, si è dovuto anche recare a Roma per preparare la sfida andata in scena poco prima di Natale. «È stata una preparazione difficile, soprattutto sotto questo punto di vista, ma alla fine è stata grande la gioia per aver vinto l’incontro e soprattutto conquistato la Coppa intitolata a un grande Maestro del pugilato».

Per Marcello Manca, come detto, si è trattato della quarta vittoria tra i professionisti. Ma il successo più grande è aver portato tante persone al palazzetto, riaccendendo l’entusiasmo per la nobile arte del pugilato. «Sono contento che in tanti abbiano assistito all’evento organizzato dal Team Muretti e spero che sempre più giovani si avvicinino a questo bellissimo sport». Ora per Marcello un po’ di meritato riposo dal ring, con il proprio allenatore Maurizio Muretti vedrà quali progetti affrontare.