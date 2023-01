“Puc e Pai, appelli all’unita’ poco credibili”

ALGHERO – “Sarà una settimana importante per il Consiglio Comunale Algherese: in due sedute separate verranno portati, all’attenzione dell’aula, due importanti strumenti di pianificazione territoriale il Pai (con le nuove modifiche; questa volta opportunamente modificate dall’ organo Regionale “autorità di bacino”, in senso cautelativo e più vincolante) e, dopo un paio di giorni, l’approvazione del ” Preliminare” del Puc, per il quale il centro sinistra sta lavorando da tempo, per emendare e correggere l’impostazione portata all’attenzione dell’aula.

𝗔 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 (𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼, 𝗗𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗲), 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝘂𝘀𝗽𝗶𝗰𝗶 𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗮𝗹𝗹’𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗼𝘁𝗼 𝘀𝗶 𝘀𝗽𝗿𝗲𝗰𝗮𝗻𝗼, 𝗺𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗱𝗲 𝗲̀ 𝗰𝗵𝗲, 𝗽𝗲𝗿 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗺𝗯𝗲 𝗹𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶, 𝘀𝗶 𝗳𝗮 𝘂𝘀𝗼 (𝗲𝗱 𝗲̀ 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼, 𝘃𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗰𝗼𝘀𝗲 𝗱𝗲𝘁𝘁𝗲) 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗼𝘃𝗲 𝗯𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝟵 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝗿𝗶 𝘀𝘂 𝟮𝟱 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶.

In quel caso, in barba agli appelli di unità, ci si chiede a questo punto il perché di tale decisione e se veramente (e non solo a parole), si vuole perseguire l’unità consiliare, sapendo bene che sia il Pai, che il Preliminare appartiene a tutti e non solo a una parte e che da tempo non è più maggioranza in città!“

Mimmo Pirisi, capogruppo Pd