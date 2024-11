“Puc, con buona pace di Tedde e Fi, è partito un nuovo percorso”

ALGHERO – “Fa francamente rattristare il commento del gruppo di Forza Italia rispetto allo studio che l’amministrazione ha commissionato al centro studi e ricerche Nomisma.

Definire come “bizzarro” il voler affrontare con serietà e con il maggiore rigore scientifico possibile un tema, come quello dell’accesso alla casa nel suo difficile equilibrio con le esigenze turistico ricettive che la nostra destinazione ha, fa capire con estrema chiarezza quanto sia siderale la distanza tra le esigenze e i bisogni reali della nostra città e la capacità di comprenderle da parte dell’ex Sindaco e del suo gruppo.

L’esigenza di approfondire con maggiore dettaglio la conoscenza del patrimonio edilizio esistente nasce proprio dall’aver studiato in questi mesi in maniera dettagliata la proposta preliminare del PUC approvata dal consiglio comunale nel 2023, con l’obiettivo evidente pertanto non di metterla da una parte, quanto invece di migliorarla e renderla veramente capace di rispondere in maniera quanto più efficace possibile alle esigenze di tutta la nostra comunità.

Con buona pace dell’ex Sindaco e del suo gruppo, sul PUC è partito un nuovo percorso che vedrà nei prossimi mesi l’avvio di un confronto vero con tutte le componenti della comunità algherese, valorizzando quanto di buono è stato già fatto, e con la piena consapevolezza dello stato in cui la città oggi si trova.

Nessun passo indietro pertanto, se non purtroppo ancora una volta solo quello dell’opposizione, che imperterrita, continua nel tentativo di screditare il lavoro dell’amministrazione solo per partito preso, alimentando così ancora una volta in più, il senso di sfiducia dei cittadini verso la politica, cosa di cui davvero, non abbiamo più bisogno”.

Il coordinamento cittadino di AVS Alghero