Province, “Fallimento di Solinas, subito gli Enti”

CAGLIARI – “Dopo aver raccontato di intervenire sulla riorganizzazione degli enti locali in campagna elettorale, la Giunta regionale si prende tempo sino al 2024 per restituire un governo democratico alle Province. Questo è solo l’ennesimo fallimento di una amministrazione regionale inerte”. Così i Consiglieri regionali del Partito Democratico in merito all’emendamento inserito nel collegato alla manovra Finanziaria della Regione sulla riforma degli enti locali che, al momento, prevede elezioni di secondo livello per le Province.

“Riteniamo doveroso che i Presidenti e i Consigli provinciali vengano eletti direttamente – spiegano i dem –. Dobbiamo avere il coraggio di sfidare il Governo su questo tema, prevedendo già in questa legge la loro elezione diretta. Far partire le Province con dei Commissari significa farle tornare indietro di un altro anno”.

“Ecco perché – concludono i consiglieri del PD – occorre accelerare la loro istituzione senza perdere ulteriore tempo, al fine di garantire fin da subito una rappresentanza democratica e istituzionale del territorio e delle esigenze di tutti i cittadini sardi”.