Progetto “Spiaggia facile” plauso agli assessori dei Riformatori Montis e Salaris

ALGHERO – “Con Delibera di G.R. 37/1 del 02/11/2023 son state approvate importanti variazioni al bilancio Regionale 2023-20025 tra queste, per l’anno 2023, è stata autorizzata la spesa complessiva di euro 4.500.000,00 a favore degli enti locali, per interventi finalizzati alla fruizione dei litorali (missione 01, programma 5, titolo 1), tra cui rientrerà anche l’acquisto di passerelle mobili per l’accesso alle spiagge delle persone con disabilità.

Sulla questione , come Riformatori, esprimiamo ampia soddisfazione per la proposta dell’assessore Regionale agli enti Locali anche relativamente ai solleciti indirizzati allo stesso da parte dell’assessore del Comune di Alghero Andrea Montis che piu’ volte ha , anche formalmente, evidenziato la necessità di fondi che colmassero carenze in tal senso.

Alghero ha, in questi ultimi anni, investito diverse migliaia di euro di risorse proprie per colmare dei gap che ci vedevano tristemente sprovvisti anche di semplici passerelle mobili per l’accesso ai tratti di spiaggia libera.

Non solo, durante le ultime due stagioni estive al lido San Giovanni è stata inaugurata la spiaggia per le persone con disabilità che grazie all’ausilio di associazioni di volontariato ha svolto un servizio molto apprezzato dall’utenza.

Sono state allestite delle strutture che permettono l’ingresso sull’arenile a persone in carrozzina.

Durante tutto il corso delle ultime due estati la spiaggia è stata presidiata dai volontari delle associazioni locali che si son resi disponibili a fornire assistenza sul posto nell’ambito del progetto denominato “Spiaggia Facile”.

Appare superfluo evidenziare che l’iniziativa ha riscosso tantissimo successo tra l’utenza e anche tra le associazioni che si occupano della questione .

Come Riformatori Algheresi, nel plaudere ai due nostri Assessori Montis e Salaris, proseguiremo con costanza a stimolare iniziative come questa, che poi son quelle che danno vero senso all’impegno Politico, auspicando che queste risorse possano essere trasferite alle amministrazioni nel piu’ breve tempo possibile”.

Vice Coordinatore cittadino dei Riformatori Sardi Pier Paolo Carta