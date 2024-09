Presentazione della rivista “Descobrir”: bellezze di Alghero e Sardegna

ALGHERO – La rivista di viaggi catalana DESCOBRIR presenta il suo numero su LA ‘SARDEGNA NATURALE’ ad Alghero, con la collaborazione dell’Ufficio della Generalitat de Catalogna ad Alghero. Venerdì, 27 settembre 2024, 18:30 Villa Mosca (via Gramsci, 17) , interverranno all’evento Joan Morales, direttore della rivista DESCOBRIR, Gustau Navarro, responsabile dell’Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya, rappresentanti dell’amministrazione comunale di Alghero, così come i collaboratori algheresi della rivista. L’evento finirà con un vino spumante di Alghero.

DESCOBRIR, la rivista leader di viaggi in Catalogna, ha dedicato un intero dossier di copertina di oltre 50 pagine alla ‘Sardegna naturale’. Ovvero, ai paesaggi e agli spazi naturali del nord-ovest di quest’isola mediterranea, con epicentro nella città di Alghero.

Un percorso esemplare. Nel corso degli anni, DESCOBRIR è diventata la rivista di riferimento per conoscere e godere i territori di lingua catalana, ed è uno dei marchi più noti in Catalogna nel settore turistico. Con più di 55.000 lettori, oltre a decine di migliaia di follower e utenti sui social network, il portale web (Descobrir.cat) e le newsletter digitali fanno di DESCOBRIR un marchio influente che anima la più grande comunità incentrata sul turismo di prossimità in Catalogna. Da 27 anni, la testata lavora con l’obiettivo di promuovere il viaggio responsabile, favorendo la conoscenza del proprio territorio per valorizzarlo e proteggerlo.

Il reportage fotografico, inedito e commissionato per l’occasione, è opera della fotografa Kris Ubach, e gli articoli sono stati scritti da diversi collaboratori, principalmente algheresi.

UNA BELLEZZA CHE TRAVOLGE

I sentieri lungo il mare offrono panorami straordinari.

L’odore della macchia mediterranea, della malvasia, del rosmarino e del lentisco invaderà le vostre narici mentre percorrete il litorale nord-occidentale della Sardegna, una costa sorprendente che combina scogliere con spiagge infinite. Benvenuti nei domini marittimi di Alghero, Stintino, Porto Torres e Asinara.

Testo: Marirosa Martinelli, operatrice del Parco Naturale Regionale del Monte del Comte.

I PAESAGGI DELL’ANIMA ALGHERESE

La diversità e l’immensità dei paesaggi fanno parte dell’identità della città.

Non esiste un paesaggio più bello di un altro, ma c’è quello che ti abbraccia e penetra dentro di te, suscitando emozioni continue e nuove: è il paesaggio dell’anima. L’immensa massa calcarea di Capo Caccia, l’aspra Punta del Giglio e il complesso carsico del Monte Doglia costituiscono il paesaggio intimo degli algheresi.

Testo: Antoni Torre, biologo ambientale e ornitologo, delegato della presidente dell’IEC ad Alghero.

UN LUOGO BENEDETTO DAL SOLE

Lo scrittore, poeta e attivista culturale Pere Lluís Alvau ricorda nel suo scritto quali sono stati i tentativi turistici e industriali per danneggiare i paesaggi che oggi ammiriamo. Gli spazi naturali sono stati protetti, ma c’è ancora lavoro da fare.

Testo: Pere Lluís Alvau / Illustrazione: Pau Gasol Valls

Il dossier si conclude con una guida pratica completa con informazioni su dove dormire, dove mangiare, servizi turistici, attività e proposte per godersi il soggiorno nel nord-ovest della Sardegna.