Presentazione de “Lo rei bo” di Pino Piras

ALGHERO – Domani, sabato 2 ottobre, nell’ex mercato ortofrutticolo, con inizio alle 19:00 nell’ambito della rassegna culturale Cavidani alguerés, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alghero e con il contributo della Fondazione Alghero, sarà presentato il testo teatrale di Pino Piras Lo rei bo. La commedia, inedita e mai rappresentata, scritta dal grande autore algherese nel 1985, racconta di una giornata tipo del regnante, con una serie di avvenimenti che coinvolgono il suo segretario e la sua variegata corte che decide le sorti del popolo. Pino Piras ce lo racconta con quella sua visione attenta e pungente che aleggia tra le righe e che caratterizza il suo incedere tra le cose della vita, della politica, della religione, del modo di essere di tutti noi. Il testo, recuperato dall’Associazione culturale Cabirol e edito da Edicions de l’Alguer, è l’opera teatrale più completa dell’autore algherese scomparso nel 1989.

Lo Rei Bo è una commedia musicale in cui troviamo testi conosciuti, ma anche canzoni come quella che dà il titolo alla commedia, nella quale è condensato mirabilmente il rapporto tra il potente e i subalterni, tra il regnante e la propaganda di quelli che egli amava definire “cantadors amaestrats”. La serata prevede un live della cantante Claudia Crabuzza, autrice di diversi lavori importanti di recupero dei testi di Pino Piras, la partecipazione di Elisabetta Dettori, che ha lavorato alla fase della trasposizione in algherese, di Chiara Murru, che ha in cantiere il progetto teatrale della commedia. La serata si concluderà con la degustazione dei vini della Cantina Sorso e Sennori, guidata da Giuseppe Izza e accompagnata dai prodotti da forno del panificio Oggiano