Preliminare del Puc, grande soddisfazione da Noi con Alghero

ALGHERO – Il gruppo politico della lista civica “Noi con Alghero” esprime grande soddisfazione per l’approvazione in Consiglio Comunale del progetto preliminare del P.U.C.

Un passo decisivo per il processo di pianificazione del territorio il cui risultato è frutto di un percorso di condivisione con le componenti economiche, sociali e professionali della città, i comitati di quartiere e di borgata, che hanno contribuito fattivamente alla stesura del documento; al lavoro della commissione urbanistica e dei consiglieri tutti, che hanno portato nella seduta di ieri importanti elementi di discussione ed emendamenti.

L’unica nota che stride è stato il voto delle opposizioni di centro-sinistra-5 stelle, che nonostante il coinvolgimento e l’accoglimento di diversi emendamenti da loro proposti, ha preferito votare negativamente il documento; ma il nostro auspicio è che sia stata solo una “frenetica e poco ragionata” decisione del momento, considerando anche la grande apertura dimostratagli da Assessore e maggioranza nel l’evolversi dei lavori.

Consideriamo il preliminare approvato un lavoro importante che, costituisce un’ottima base piena di contenuti azioni ed obiettivi chiari, sui quali sviluppare un progetto di piano urbanistico definitivo, che la città aspetta da tanti anni. Nel progetto sono presenti inoltre degli strumenti attuativi, i progetti guida e i progetti speciali, che daranno risposte importanti per le politiche per la casa, per lo sviluppo turistico ed economico, il miglioramento dei servizi (es. sport, sanità, mobilità), con l’obiettivo , anche attraverso progetti di rigenerazione urbana, di puntare ad una città moderna, con una grande attenzione per la qualità della vita dei cittadini e degli ospiti.

Un plauso infine al lavoro del nostro Assessore all’Urbanistica Emiliano Piras, ai progettisti e ai tecnici dell’ufficio del piano del Comune, ribadendo il nostro impegno politico e amministrativo nei prossimi mesi che ci vedranno protagonisti con tutta la città nel “disegnare” l’Alghero del futuro.

Il Coordinamento “Noi con Alghero”