“Pratobello, Giunta Todde e Centrosinistra snobbano la mobilitazione popolare”

CAGLIARI – “La sordità e la cecità di maggioranza e Giunta regionale, rispetto all’incredibile mobilitazione popolare che ha portato oltre 200.000 sardi a firmare la ‘Pratobello’, è una grave scelta politica”. Lo ha detto Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Nonostante la pacifica e ordinata rivolta ideale dei sardi, mossi da sentimenti nobili di difesa della proprio terra, il centrosinistra non ha avuto il coraggio di esaminare la proposta di legge popolare – ha aggiunto Meloni – Indifferenza e ostilità verso una lotta dei cittadini che, al di là degli schieramenti, vivifica la sovranità popolare nel tentativo di porre freno agli appetiti famelici degli speculatori”.

“I sardi non abboccheranno al trucchetto che la Giunta regionale ha già dimostrato di voler mettere in atto, scaricando sul Governo nazionale le sue responsabilità o attuando la tattica del ‘paravento’, come in questi giorni sventolando la ‘vertenza Entrate’. Principale protagonista di questa strategia è la presidente Todde. Fin dalla sua partecipazione ai precedenti Governi nazionali, quando, nella migliore delle ipotesi, ha sottovalutato le implicazioni devastanti di alcune scelte, e oggi, col suo rifiuto, imposto alla maggioranza, di portare in aula la Pratobello”, ha concluso l’esponente di FdI.