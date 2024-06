Posidonia, “Parole violente contro chi non è più in carica da mesi”

ALGHERO – “Le alghe e la violenza, Leggo con stupore le dichiarazioni, alcune comprensibili -che accetto- alcune altre violente e offensive, di qualche ex esponente politico locale (da me non citato né pensato). Evidentemente, soprattutto quello delle espressioni violente, sente la responsabilità addosso della vergognosa attuale condizione degli arenili di Alghero in merito posidonia non rimossa, e tenta goffamente di scaricare le responsabilità sull’ex presidente del Consiglio regionale (che competenza aveva in merito???) non più in carica da mesi. Siamo alle comiche. Naturalmente non risponderò, tantomeno userò la stessa violenza verbale. Su tutti noi, e anche e soprattutto su di lui, hanno già risposto gli algheresi”, cosi il consigliere comunale di opposizione e già presidente del consiglio regionale Michele Pais in merito alla polemiche sulla presenza della posidonia nel litorale di Alghero, tema che, in ogni campagna elettorale, è al centro di scontri e discussioni.