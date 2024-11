“Posidonia, bene Martinelli e Noi Riformiamo Alghero: il Centrosinistra tuteli la nostra città”

ALGHERO – Alghero ingiustamente penalizzata dalla Giunta Todde sulla problematica della posidonia spiaggiata. Passo indietro nella sua gestione-. Il Gruppo consiliare di Forza Italia interviene sulla inspiegabile scelta della Regione che ha deliberato che i contributi andranno prima ai Comuni che riposizionano la Posidonia in spiaggia e solo in subordine a chi decide di disfarsene presso un impianto così come è costretta Alghero a causa dei gran volumi di depositi spiaggiati. “Una decisione inspiegabile, che costringe Alghero a riposizionare la posidonia in “situ”, creando ammassi antiestetici che penalizzerebbero l’attrattività dei nostri litorali, che costituiscono una risorsa ambientale e turistica di valore inestimabile –attaccano Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini-.

“Bene hanno fatto Martinelli e il suo gruppo consiliare ad accantonare le asfittiche logiche di schieramento e a puntare i fari politici contro la “maggioranza di centrosinistra” che governa la Regione e Alghero. Attendiamo una immediata presa di posizione del Sindaco Cacciotto che nonostante la delibera incriminata risalga a metà ottobre ancora non è intervenuto presso la Regione. Ma attendiamo anche un intervento fattivo e non solo mediatico del consigliere regionale algherese che nell’ultimo assestamento di bilancio della Regione non ha prodotto significativi risultati per Alghero e il territorio –chiudono gli esponenti politici azzurri-.”