Porto Torres, Poste Italiane riapre l’ufficio di via Sacchi

PORTO TORRES – Ha riaperto oggi martedì 26 settembre l’ufficio postale di Porto Torres, in via Ettore Sacchi. Sono terminati, infatti, i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a risolvere un guasto sull’impianto di climatizzazione. La sede di Porto Torres è dunque a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Si ricorda che l’ufficio di via Sacchi è dotato di ATM Postamat, operativo sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Per tutta la durata degli interventi l’Azienda aveva comunque predisposto, per i clienti di via Ettore Sacchi, uno sportello dedicato nell’ufficio postale di Porto Torres 1 (via Ponte Romano), per tutte le operazioni postali e finanziarie.