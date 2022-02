Pnnr, un’occasione che Porto Torres deve cogliere

PORTO TORRES – “Per il nord-ovest, ma soprattutto per la nostra città, il PNRR rappresenta un’opportunità imperdibile, di sviluppo, di investimenti e di occupazione. Porto Torres ha la grande opportunità di modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà- il vero problema dell’intera area del nord-ovest- Il Pnrr può essere l’occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo, da tempo bloccato a causa della crisi industriale e dalla mancata visione politica”. Cosi i Capigruppo di Centrodestra Sardista del Consiglio Comunale di Porto Torres.

“Il PNRR si articola in sei “Missioni” che sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Il 40 per cento circa delle risorse territorializzabili del Piano sono destinate al Mezzogiorno. Quale occasione migliore per Porto Torres con le sue grandi potenzialità : porti , siti archeologici, area industriale, parco nazionale e fascia costiera. Abbiamo tutte le carte in regola per partecipare ai bandi e alla progettazione per tutte tutte le 6 missioni previste la Pnrr. Se non cogliamo questa grande opportunità, il nostro territorio è destinato, ancora una volta, a subire l’ennesima beffa”.