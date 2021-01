Pista di atletica, 350mila per il restyling

ALGHERO – Affidati i lavori di riqualificazione e messa a norma pista di atletica nell’impianto sportivo di Maria Pia. Il procedimento è giunto in questi giorni alla fase della formalizzazione dell’esito della gara espletata dal settore Opere Pubbliche. I fondi da utilizzare per la messa a nuovo della pista, 350 mila euro provenienti dal bando “Fondo Sport e Periferie” al quale il Comune di Alghero ha partecipato con il progetto definitivo – esecutivo del 2018 per i lavori previsti secondo le prescrizioni Fidal – Coni, dovranno rigenerare la parte dell’impianto sportivo destinato all’atletica all’interno del complesso polivalente. L’impresa che dovrà occuparsi delle opere, previa verifica nei termini di legge dei requisiti di ordine generale e speciale, è la Cis Costruzioni Srl – San Sperate (SU) in avvalimento con Olimpia Costruzioni Srl – Forlì. L’impianto comunale di Maria Pia attualmente affidato in gestione, sarà quindi interessato da ulteriori interventi per la riqualificazione e ammodernamento più che mai necessari. Sul solco del programma di rigenerazione dei campi sportivi e per il tempo libero, il programma dell’Amministrazione procede con ulteriori tappe.

È di questi giorni la definizione di due procedure che riguardano altrettanti impianti messi a bando : il campo da baseball di Maria Pia e l’impianto del tennis di via Tarragona. Per quest’ultimo si tratterebbe di una importante svolta per la gestione del centro sportivo che comprende tennis e calcetto, che andrebbe ad integrarsi con la rinnovata gestione integrata del limitrofo Parco Tarragona, affidato anch’esso in questi giorni dal settore Demanio e Patrimonio.