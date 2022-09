Piano del Parco in Commissione e Assemblea dell’Ente di Casa Gioiosa

ALGHERO – Nella sala conferenze della sede del Parco di Porto Conte “Casa Gioiosa”, a Tramariglio, è stata convocata l’assemblea dell’Azienda Speciale. Sono previsti i seguenti punti all’ordine del giorno: comunicazioni del Presidente, approvazione Verbale Assembleare della seduta del 05 Agosto 2022, variazione n.07 al Bilancio di previsione 2022/2024; ratifica Delibera Consiglio Direttivo n.49/2022 adottata ai sensi del comma 4, art.175, D.lgs.267/2000 in data 28.07.2022; salvaguardia degli Equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 del D.lgs.267/2000. Ratifica Delibera di Consiglio Direttivo n.50/2022; variazione n.08 al Bilancio di previsione 2022/2024. Ratifica Delibera Consiglio Direttivo n.56/2022 adottata ai sensi del comma 4, art.175, D.lgs.267/2000 in data 31.08.2021 regolamento per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”) e del D.lgs.196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018 (“Codice Privacy”) e l’approvazione delle linee guida del Piano del Parco. E, in vista del ritorno (passaggio già avvenuto in passato) delle “linee guida del Piano del Parco” in Assemblea dello stesso Ente, il presidente della commissione competente (Ambiente) ha convocato per martedi 4 ottobre alle 16.30 l’organismo che fa capo al Consiglio Comunale proprio per affrontare il tema de il “Piano del Parco,