Piano Centro storico e Fertilia, plauso all’assessore Piras

ALGHERO – “Grande soddisfazione da parte dei Consiglieri Comunali Alessandro Loi e Antonello Muroni del gruppo Civico “Noi con Alghero” per l’approvazione in Consiglio Comunale della delibera sulle osservazioni del Piano Particolareggiato del centro storico di Alghero e Fertilia (PPCS), portata in discussione dall’Assessore Piras.

Un piano, il PPCS, già adeguato alle osservazioni del servizio tutela del paesaggio (UTP), che mira a dare regole appropriate e adeguate al Piano paesaggistico regionale (PPR), per il recupero, riqualificazione, conservazione e armonizzazione del tessuto urbano, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei residenti, e creare altresì opportunità di sviluppo economico nel centro storico sia di Alghero che di Fertilia.

Nei fatti così si configura l’impianto del Piano dopo la due giorni di Consiglio Comunale, che, grazie alle 56 osservazioni di cittadini e UTP istruite dai tecnici e votate dai consiglieri ( voto unanime con 20 favorevoli di maggioranza e opposizione, e due astensioni del M5S), ha ottimizzato lo strumento rispetto alla sua fase di adozione.

Un numero così elevato di osservazioni che hanno permesso ai cittadini di contribuire al miglioramento del piano, arrivate grazie alla scelta di questa amministrazione di riaprire i termini per la presentazione delle osservazioni.

Ora il piano, una volta adeguato dal tecnico Arch. Floris dovrà essere approvato definitivamente dal Consiglio e poi attendere i tempi della verifica paesaggistica dell’UTP che conclude così l’iter.

Concludono Loi e Muroni: “Un altro tassello importante nel percorso di pianificazione urbanistica è stato apposto, e prosegue la programmazione e il miglioramento degli strumenti urbanistici frutto anche della partecipazione attiva dei cittadini.

Un plauso all’Assessore Piras e a tutta la struttura che ha permesso questo grande risultato”.

Alessandro Loi e Antonello Muroni, consiglieri comunali “Noi con Alghero”