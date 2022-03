Pescatori: “Vogliamo continuare il lavoro con la Commissione Ambiente”

ALGHERO – “Noi pescatori dell’associazione Banchina Millelire siamo rammaricati per la disdetta dell’incontro con il presidente Cristian Mulas, fissato per il giorno venerdì 11 Marzo, insieme alle commissioni congiunte dell’assessorato dello sviluppo economico e assessorato ambiente per discutere dei problemi riguardanti il comparto pesca già espressi da noi in un precedente incontro.

Temiamo che questa decisione sia dovuta dalla nostra scelta di consegnare le licenze di pesca nella sede del sindaco Mario Conoci nella giornata di martedì 8 Marzo. Non era certamente nostra intenzione interrompere un lavoro che, con l’impegno di tutte le parti, potrebbe dare i frutti sperati e tanto meno irritare il presidente Mulas che ci ha dato voce invitandoci nel precedente incontro. Gli operatori della piccola pesca hanno bisogno di risposte immediate perché le attrezzature della stagione autunno-inverno richiedono del tempo per essere preparate”.

Pescatori algheresi, associazione Banchina Millelire