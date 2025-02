Pesca in Amp, definizione disciplinare: Mulas e Orru’ ascoltano gli operatori

ALGHERO – Il Disciplinare dell’Area Marina Protetta Capo Caccia- Isola Piana al vaglio della Commissione Ambiente, in due sedute svoltesi giovedì e venerdì scorsi. La commissione presieduta dal Consigliere Christian Mulas alla presenza del Presidente del Parco di Porto Conte Emiliano Orrù, del Direttore Mariano Mariani e dell’Assessore all’Ambiente Raniero Selva ha affrontato la discussione sul Disciplinare, nell’ambito del ciclo di incontri che il Parco di Porto Conte sta svolgendo in questi giorni per arrivare all’approvazione del testo in tempi brevi.

Nella riunione di venerdì la Commissione ha discusso il tema insieme ai pescatori, “con l’obbiettivo – ha detto il presidente Mulas – di trovare un punto di incontro tra le esigenze della categoria e la conservazione del nostro patrimonio naturale”. Diverse le proposte sul tavolo che cercano di mettere insieme le esigenze spesso divergenti e che dovranno trovare una sintesi il più vicina possibile con le norme del Ministero dell’Ambiente sulle quali è difficoltoso drogare. Tra le ipotesi, l’inversione del periodo di chiusura della pesca, sei mesi, che va da settembre alla fine di marzo, stabilendo le date da aprile ad agosto.