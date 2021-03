Pd Alghero aderisce alla campagna antifascista

ALGHERO – Il Partito Democratico di Alghero partecipa all’iniziativa “Costituzione dell’Anagrafe Nazionale Antifascista”. Si aderisce compilando il modulo online sul sito: https.//anagrafeantifascista.it/, o recandosi nei luoghi di raccolta firme per la Proposta di Legge di Iniziativa Popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti fascismo e nazismo e la vendita e la produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti “.

Nei giorni di Sabato 6 e domenica 7 Marzo, dalle ore 10.00 alle 13.00,presso la sede P.D. Alghero, in via Mazzini 99, sarà allestito un banchetto, nel rispetto della normativa anticovid, per la raccolta e l’autenticazione delle firme.