Partito Democratico, Fantato candidata alla segreteria

CAGLIARI – “Oggi, 31 gennaio 2023, con l’invio di oltre 450 firme, è stata depositata la

candidatura alla segreteria regionale del Partito Democratico della Sardegna di Maria

Francesca Fantato, figura che per il suo percorso politico può ben rappresentare il

nuovo corso che il partito vuole intraprendere con il congresso che si sta per

celebrare. La candidatura è espressione di una diffusa mobilitazione di iscritte e iscritti

in tutta l’isola. E’ stata promossa nel segno della partecipazione, nella consapevolezza

che occorra confrontarsi in una prospettiva capace di tenere insieme esperienza,

rinnovamento, impegno condiviso”,

“Abbiamo auspicato, e continueremo a farlo in queste prossime ore, il raggiungimento

delle più ampie intese unitarie. Ciò che non è stato possibile un anno fa potrebbe

verificarsi in questa occasione. Restiamo disponibili a dare il nostro contributo,

facendo ogni sforzo e i necessari passi, nella direzione di una larga convergenza per

condividere le migliori soluzioni idonee al rilancio del Partito Democratico della

Sardegna. Le iscritte e gli iscritti a sostegno della candidatura di Maria Francesca Fantato”