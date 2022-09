Parte lo scuolabus, da domani (martedi) il primo servizio

ALGHERO – Domani 20 settembre 2022 avrà inizio il servizio d el trasporto scolastico oer l’anno scolastico 2022/2023 I percorsi sono attivi per tutte le scuole (infanzia – primaria e secondaria 1° grado ) dell’agro di Alghero (S. M. La Palma, Fertilia, Sa Segada, Carmine ) e degli abitanti dell’agro verso le scuole di Alghero.

Il servizio parte con un nuovo appalto quinquennale con il Consorzio SCIA e prevede un viaggio di andata entro le ore 08:30 per primaria e media e entro le ore 09:30 per materne. il viaggio di ritorno comincia dalle ore 13:30 per le primarie e dalle ore 14:15 per alcune secondarie di 1° grado, mentre per le materne è previusto alle ore 15:30.