Parco, riaprono Emporio e Musei a Casa Gioiosa

ALGHERO – Gli spazi museali di Casa Gioiosa sono nuovamente visitabili. Dal 1° di giugno riaprono i battenti il Museo della Memoria carceraria, il museo dedicato alle opere del maestro Elio Pulli, il Parco Tematico sul Piccolo Principe a cui si aggiungono le aule didattiche “Vita da api” e “Miniere e Minerali” insieme al Giardino botanico. L’orario per il pubblico è dalle 10 alle 18 con la chiusura settimanale del lunedì. Possibile acquistare un biglietto unico per tutte le sale a 8€ adulti, 4€ bambini (6-12 anni, gratuito fino a 6), famiglia 16€ (pagano i 2 genitori, gratuità per tutti i figli sino a 18 anni). Per il momento per lavori di aggiornamento del software e manutenzioni, non è ancora visitabile il centro multimediale Teleia che comunque riaprirà a breve, Chi acquista il biglietto unico oggi può comunque recuperare la visita di Teleia fino al 31 dicembre 2021. Restano in vigore le prescrizioni anti-Covid (registrazione, misurazione temperatura, capienza max 5 persone non conviventi per sala).

A disposizione dei visitatori, per una visita in totale autonomia, l’uso dell’applicazione su tutti i siti di Casa Gioiosa in 5 lingue. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 39 331 340 0862 (Cooperativa ExplorAlghero). Il 1, il 2 e tutti i sabati e le domeniche di giugno, dalle 11 alle 17 aperto anche l’Emporio del Parco a Tramariglio dove sarà possibile acquistare e degustare i prodotti di qualità del Parco di Porto Conte Per prenotazioni telefonare al 393 837 5771 Mangiasardo).