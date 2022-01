Parco, il Centrosinistra salva un finanziamento da 165mila euro

ALGHERO – “Il centro destra a guida della città, sempre più occupato in una lotta fratricida, a fine Assemblea del Parco di Porto Conte la combina grossa e rischia di perdere un nuovo finanziamento straordinario in entrata di 165 mila euro. Provvidenziale l’intervento in tal senso dei consiglieri comunali di centro sinistra che mantengono il numero legale. “L’interesse generale e del parco di porto Conte vengono prima di ogni posizione politica” questo il commento dei componenti dell’Assemblea e Consiglieri comunali Di Nolfo, Bruno, Esposito, Pirisi, Piras, Sartore e Cacciotto.