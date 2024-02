Parco di Porto Conte e Amp Capo Caccia Isola Piana promuovono “M’Illumino di meno”: iniziative

ALGHERO – Giunta alla sua XX edizione, la campagna è ormai un appuntamento fisso nei nostri calendari: il Parlamento italiano, infatti, ha istituito la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili per venerdì 16 Febbraio. “No borders” è lo slogan di quest’anno: senza confini, guarda lontano. Un invito non soltanto a spegnere simbolicamente le luci non indispensabili, ma anche a cercare alleanze internazionali nella propria adesione.

Il Parco di Porto Conte e l’Amp Capo Caccia Isola Piana aderiscono spegnendo le luci e riducendo il consumo energetico, ma soprattutto coinvolgendo i visitatori del nostro EcoMuseo, perché aria, mari, montagne e foreste non hanno confini e vanno difesi con un cambiamento che deve essere globale. In particolare, nella giornata di Venerdì, presso il Mase, e di Sabato 17 e Domenica 18 presso Casa Gioiosa, Prigionette, Mase e Maps verranno sensibilizzati sulle buone pratiche per il risparmio energetico con un’iniziativa in collaborazione con Beghelli ed Elcom, che omaggeranno di una lampadina a Led i primi 15 visitatori di ogni giornata.

Intanto ecco gli orari per visitare, durante tutto il mese di febbraio, gli attrattori dell’EcoMuseo di Porto Conte, Oasi Faunistica Le Prigionette: sabato e domenica, dalle 9 alle 16; Aree Museali di Casa Gioiosa: sabato e domenica, dalle 10 alle 16; Villa Romana di Sant’Imbenia: sabato e domenica, dalle ore 9.30 alle 16; Mase – Museo Antoine De Saint-Exupéry dal Venerdì alla Domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.30 e inoltre il Maps Museo Ambientale di Punta Giglio – Sardegna è visitabile tutti giorni, infine si ricorda che per la visita al Maps, compresi i sentieri naturalistici, e per usufruire dei servizi del punto ristoro “Rifugio di mare” è sempre necessario essere muniti del ticket dell’Ecomuseo (esclusi i residenti Alghero che usufruiscono dell’ingresso libero) o dell’Alghero Ticket. La biglietteria all’ingresso del sito è aperta il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle 17.30, quando la biglietteria è chiusa è possibile acquistare il biglietto presso la cassa del punto ristoro Rifugio di Mare.