Parco di Porto Conte, convocazione Assemblea

ALGHERO – Convocazione dell’Assemblea dell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”. La seduta è stata fissata, in presenza, in prima convocazione il 6 dicembre alle ore 15.30 e in seconda, il giorno dopo, sempre alle 15.30. L’ordine del giorno prevede: il “Restauro dell’immobile di Porticciolo” con l’atto di indirizzo riguardante la tipologia della struttura ricettiva extralberghiera”; segue la “Proposta del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana. Al 4° punto il “Piano del Parco con le linee di indirizzo” e poi il “Rendiconto relativo all’esercizio 2020”. Subito dopo l’agenda dell’Assemblea prevede la ratifica di alcuni Decreti del Presidente e poi la nomina della Consulta del Parco. Viste le normative vigenti, prima dell’inizio della seduta si provvederà alla verifica del possesso della certificazione verde COVID – 19 nei luoghi di lavoro del settore pubblico nel rispetto del D.L. n.127/2021.