Parco di Porto Conte, a Casa Gioiosa l’esposizione tematica ““AlgueRex, La Sardegna ai tempi dei dinosauri” |foto

ALGHERO – Accordo di collaborazione dell’Ente Parco con la Associazione culturale di Alghero “Paleo-Expo”, per un’esposizione tematica, nell’ambito delle attività dell’Ecomuseo del Parco di Porto Conte, denominata “AlgueRex, la Sardegna ai tempi dei dinosauri. I dominatori di un mondo perduto”. Al via l’esposizione a Casa Gioiosa (Tramariglio) , sede del Parco, da sabato 10 giugno.

L’Ente Parco ha avviato una collaborazione con l’Associazione “Paleo-Expo” di Alghero per realizzare a Casa Gioiosa un’esposizione tematica sui dinosauri. La mostra arricchisce di contenuti culturali e storici l’offerta dell’Ecomuseo introducendo lo stesso anche ai temi della paleontologia, geologia e archeologia del territorio. L’esposizione riguarda paleoambienti e modelli di animali a grandezza naturale appartenuti a specie estinte inseriti in ricostruzioni ambientali con paesaggi e vegetazione del tempo. Più precisamente i modelli animali sono una quindicina e riproducono in maniera accurata alcune delle specie paleontologiche più note del nostro pianeta e della Sardegna. Una specifica relazione scientifica, elaborata dal prof. Marco Zedda, docente del corso di Paleontologia e Paleoecologia presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici Nesiotikà a Oristano, istituita dall’Università degli Studi di Sassari, attesta la valenza paleontologica della iniziativa promossa dal Parco rendendo l’esposizione utile anche per scopi didattico – educativi da ricondursi nell’ambito delle attività del Centro di Educazione Ambientale del Parco. I modelli di animali realizzati dall’Associazione “Paleo-Expo” sulla base delle attuali conoscenze paleontologiche sull’argomento e risultano molto validi sotto il profilo scientifico, tanto da costituire un ottimo strumento didattico per avvicinare visitatori di tutte le età al mondo della Paleontologia.

In particolare, la relazione scientifica del prof. Marco Zedda evidenzia che merita grande apprezzamento la ricostruzione dell’Alierasaurus ronchii, grosso tetrapode del Permiano, recentemente scoperto nel territorio di Alghero in località Torre del Porticciolo, di cui sono state ricostruiti fedelmente e in grandezza naturale, non solo il corpo con molte caratteristiche morfologiche verosimili, ma anche alcune possibilità di movimento. La fruizione della mostra che ha avuto un primo lancio sperimentale in città presso l’ex mercato ortofrutticolo, sarà soggetta al pagamento di un ticket d’ingresso integrato con quello dell’Ecomuseo. L’Ente Parco si farà carico dell’accoglimento dei visitatori, della bigliettazione e dei correlati servizi di informazione/comunicazione e di supporto per l’ottimale svolgimento delle visite. Il biglietto integrato esposizione dinosauri/Ecomuseo del Parco ha un costo di 15 euro (ridotto, minori accompagnati dai 4 ai 17 anni, 9 euro – 0-3 anni gratuito). Orario apertura dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 18. Per prenotazioni e informazioni Cooperativa ExplorAlghero 338 3400862.