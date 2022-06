“Parco, chiediamo che vengano illustrati i vari progetti”

ALGHERO – “Finalmente si è potuta tenere l’assemblea del Parco con le minime presenze garantite per legge. Nonostante la seduta fosse in seconda convocazione, è stato possibile aprire una discussione sui punti all’ordine del giorno e anche sentire le comunicazioni del presidente su richiesta del PD di chiarimenti sulla incresciosa vicenda che ha creato un corto circuito con Forestas e quindi con la regione Sardegna”, cosi il capogruppo del Partito Democratico Mimmo Pirisi riguardo l’ultima assemblea del Parco.

“I chiarimenti non sono stati ritenuti soddisfacenti dal gruppo PD e dall’opposizione presente che, anzi, ha incalzato la direzione e la presidenza a trovare con l’agenzia Forestas un punto di incontro. E’ stato chiesto, e sostenuto, dall’opposizione, la richiesta di un’assemblea del parco ad’hoc per parlare ed illustrare le progettualità del parco per avere il tempo materiale di studiare, analizzare e se nel caso condividerne i progetti e per capire se questi progetti rientrano nella filosofia ed indirizzo del parco. Sempre nella stessa seduta sono stati eletti i nuovi revisori dei conti nelle figure del Dott. Calvi, Dott.sa. Montesu e il Dott. Serio”.