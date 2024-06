Parco, Assemblea ancora deserta: riconvocazione, nuovo appello ai consiglieri

ALGHERO – Riconvocata l’Assemblea del Parco per il prossimo 5 Giugno (prima convocazione) e per il 6 Giugno alle ore 16 in seconda convocazione. Ancora deserta l’Assemblea del Parco. Continuano quindi ad essere a rischio l’approvazione del bilancio consuntivo 2023 e due importanti variazioni del bilancio previsionale 2024-2026. Tensioni fra le forze politiche e clima elettorale stanno mettendo in seria difficoltà l’operatività del Parco.

Nuovo tentativo e nuova convocazione dell’Assemblea in prima convocazione per il giorno 5 giugno ed in seconda per il giorno 6 giugno alle ore 16 ad Alghero in piazza Porta Terra.

Dal Direttivo del Parco l’auspicio e’ che i singoli consiglieri possano evitare di far ricadere sul Parco le conseguenze della dura contesa elettorale e possano fare prevalere l’esigenza di assicurare la normale attivita’ della struttura del Personale impegnata nella gestione, sia del parco, che dell’Area Marina Protetta, l’attuazione dei tanti progetti e investimenti in corso, l’attivita’ del centro di educazione ambientale impegnato con le scuole, il supporto alle tante attivita’ di tutela e fruizione.