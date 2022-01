“Parco ancora sotto, meglio subito un Commissario”

ALGHERO – “Parco di fatto commissariato dall’opposizione che detta la linea. Tutti i temi rilevanti dovranno passare prima in commissione ambiente. La maggioranza accetta e segue. La misura è però colma, Conoci ritrovi un po’ di dignità e presenti le sue dimissioni.

Oggi l’Assemblea del Parco di Porto Conte non è andata deserta solo perchè i consiglieri di minoranza hanno garantito il numero legale. Provvedimenti non discussi e non approvati avrebbero minato anche l’ordinaria amministrazione dell’Ente, che il senso di responsabilità della minoranza ha assicurato.

Dopo mesi di commissioni, consigli comunali e assemblee del parco che non si tengono perché la maggioranza non ha i numeri, non si può però fare affidamento solo sul senso di responsabilità dell’opposizione. Il “giochino” dei dispetti di una maggioranza litigiosa non è più sopportabile.

La città non si può permettere di restare nelle condizioni disastrose in cui il centrodestra l’ha ridotta in attesa che Conoci risolva, trovi il bandolo della matassa, metta pace in maggioranza e finalmente (dopo 2 anni e mezzo di nulla) inizi a lavorare.

I cittadini hanno aspettato e hanno dimostrato anche troppa pazienza nella speranza che il sindaco e la giunta iniziassero a lavorare. Viste le condizioni in cui si trova Alghero e le guerre tra bande che attraversa la maggioranza però, a nostro avviso, al punto in cui siamo giunti l’unica strada percorribile restano le dimissioni.

Meglio un commissario prefettizio capace che un sindaco inesistente”.