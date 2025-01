Paolo Greco nuovo dirigente del Comune di Alghero

Alghero, 2 gennaio 2025 – L’Architetto Paolo Greco è il nuovo dirigente dell’area tecnica del Comune di Alghero. In carica dal primo gennaio, il dirigente ha la responsabilità del Settore Sviluppo del Territorio e Attività Produttive, la responsabilità ad interim della Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale. Oggi il nuovo dirigente ha preso contatto a Porta Terra con il Sindaco Raimondo Cacciotto e con l’Assessore Francesco Marinaro che successivamente lo hanno presentato al personale degli uffici a Sant’Anna. L’incarico del dirigente è a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – area tecnica – per la durata di tre anni, prorogabili per la durata residua del mandato sindacale.